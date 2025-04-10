Президент США Дональд Трамп объявил, что решил поставить на паузу на 90 дней повышение пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в течение этого периода данные страны будут платить пошлины в минимальном размере — 10%.
Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран
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Отмена пошлин
«Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженные до 10% ответные пошлины на этот период», — написал он в Truth Social.
Трамп отметил, что это коснулось более 75 стран, которые отправили в США своих представителей для переговоров и не попытались ответить на американские пошлины ни в какой форме.
Bloomberg отмечает, что пока неясно, какие именно страны получат данную паузу. Агентство добавляет, что эти страны действительно в течение этого периода «все равно будут платить пошлины в 10%, вступившие в силу еще в субботу».
Для Китая, который стал повышать пошлины в ответ, Трамп незамедлительно ввел повышение тарифов до 125%.
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Комментарии - 2
Наши коррупционеры просто дети по сравнению с американскими аферистами в нынешней власти.