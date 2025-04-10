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10 апреля 2025, 8:25 Читати українською

Трамп приостановил на 90 дней повышение пошлин для ряда стран

Президент США Дональд Трамп объявил, что решил поставить на паузу на 90 дней повышение пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в течение этого периода данные страны будут платить пошлины в минимальном размере — 10%.

Президент США Дональд Трамп объявил, что решил поставить на паузу на 90 дней повышение пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу.
Фото: Getty images

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Отмена пошлин

«Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженные до 10% ответные пошлины на этот период», — написал он в Truth Social.

Трамп отметил, что это коснулось более 75 стран, которые отправили в США своих представителей для переговоров и не попытались ответить на американские пошлины ни в какой форме.

Bloomberg отмечает, что пока неясно, какие именно страны получат данную паузу. Агентство добавляет, что эти страны действительно в течение этого периода «все равно будут платить пошлины в 10%, вступившие в силу еще в субботу».

Для Китая, который стал повышать пошлины в ответ, Трамп незамедлительно ввел повышение тарифов до 125%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
10 апреля 2025, 9:59
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Дональд Трамп: «Эти страны звонят мне, целуют мою задницу, они умирают от желания заключить торговую сделку… «пожалуйста, пожалуйста, сэр, позвольте мне заключить сделку, я сделаю все, я сделаю все, сэр».
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Игорь УА
Игорь УА
10 апреля 2025, 10:39
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Эти жулики из окружения Трампа просто качают рынок, удваивают свои состояния на таких инсайдах.
Наши коррупционеры просто дети по сравнению с американскими аферистами в нынешней власти.
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