Официальный курс: Нацбанк снизил курс гривны на 10 копеек

Национальный банк Украины установил на 10 апреля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,2751 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 10 копеек.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Нацбанк на 9 апреля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,54 грн (на 9 апреля курс был установлен на уровне 45,02 грн). Европейская валюта подорожала на 52 копейки.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту