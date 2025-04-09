Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, введя чрезвычайное экономическое положение на 60 дней, реагируя на экономическое давление со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg.
Венесуэла объявила чрезвычайное экономическое положение из-за действий США
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Цели и полномочия
«Эти меры позволят гарантировать экономический рост», — подчеркнул Мадуро в телевизионном обращении. Указ расширяет возможности власти: налоги всех уровней можно приостановить, финансирование разрешается вне бюджета, а также создаются структуры по противодействию уклонению от налогов и развитию импортозамещения.
Инвестиционный сигнал
«Очень важно получить новые источники инвестиций», — заявил президент, пообещав инвесторам «особый режим». Этим он намекнул на потенциальные стимулы для тех, кто готов вкладывать средства в экономику страны.
Процесс утверждения
Чтобы указ вступил в силу, его еще должны одобрить Национальная ассамблея и конституционная палата Верховного суда. Этот шаг определит, удастся Мадуро реализовать свой план.
Комментарии