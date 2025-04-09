Венесуэла объявила чрезвычайное экономическое положение из-за действий США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, введя чрезвычайное экономическое положение на 60 дней, реагируя на экономическое давление со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Цели и полномочия

«Эти меры позволят гарантировать экономический рост», — подчеркнул Мадуро в телевизионном обращении. Указ расширяет возможности власти: налоги всех уровней можно приостановить, финансирование разрешается вне бюджета, а также создаются структуры по противодействию уклонению от налогов и развитию импортозамещения.

Инвестиционный сигнал

«Очень важно получить новые источники инвестиций», — заявил президент, пообещав инвесторам «особый режим». Этим он намекнул на потенциальные стимулы для тех, кто готов вкладывать средства в экономику страны.

Процесс утверждения

Чтобы указ вступил в силу, его еще должны одобрить Национальная ассамблея и конституционная палата Верховного суда. Этот шаг определит, удастся Мадуро реализовать свой план.