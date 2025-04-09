К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 9 апреля: доллар вырос на межбанке на 14 копеек
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Открытие 9 апреля
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Закрытие 9 апреля
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Изменения
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41,16/41,19
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41,30/41,33
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14 /14
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45,59/45,60
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45,62/45,64
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3 / 4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,90−41,50 грн. Евро покупают за 45,00 грн., а продают за 45,80 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,15−41,28, евро — 45,70−46,00 грн.
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Источник: Минфин
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