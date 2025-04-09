Microsoft снова становится самой дорогой компанией в мире из-за резкого падения акций Apple

Microsoft снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Apple по рыночной капитализации. Ее показатель достиг $2,64 триллиона, в то время как Apple остановилась на $2,59 триллиона после четырехдневного падения акций на 23%. Об этом сообщает CNBC.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Тарифы бьют по Apple

Последние пошлины, введенные Дональдом Трампом, больше всего ударили по Apple из-за ее зависимости от поставщиков из Китая. Индекс Nasdaq за четыре сессии просел на 13%, а аналитики UBS предупреждают: цена iPhone 16 Pro Max в США может взлететь на $350 из-за новых торговых барьеров.

Устойчивость Microsoft

Microsoft, напротив, демонстрирует относительную прочность. Хотя в январе компания дала слабый прогноз, Jefferies считает ее одной из наименее уязвимых к тарифной нестабильности. Это уже не первый раз, когда она возглавляет рейтинг — в начале 2024 года Microsoft была на вершине, но Apple быстро вернула себе лидерство.

Изменения на фоне кризиса

Еще недавно тройка лидеров — Apple, Microsoft и NVIDIA — превышала $3 триллиона в капитализации. Но рыночный спад все изменил и теперь Microsoft вырывается вперед, пока Apple отступает под давлением торговой войны.

Онлайн-курсы для инвесторов. Начните зарабатывать от 10% годовых активного и пассивного дохода