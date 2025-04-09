Литовский регулятор оштрафовал Revolut на €3,5 млн

Центральный банк Литвы наложил штраф в €3,5 млн на Revolut Bank, зарегистрированный в этой стране, из-за вероятных нарушений в сфере противодействия отмыванию денег. Об этом говорится в заявлении регулятора. В Revolut обвинения отвергают.

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Что обнаружил регулятор

По результатам плановой проверки Банк Литвы зафиксировал «нарушения и недостатки в сфере мониторинга деловых отношений и транзакций». В частности, регулятор утверждает, что Revolut не всегда вовремя обнаруживал подозрительные сделки своих клиентов.

Позиция Revolut

В компании настаивают, что проверка не подтвердила ни одного факта отмывания денег. «Revolut Bank UAB придерживается самых высоких стандартов регуляторного соответствия и сотрудничал с Банком Литвы для оперативного устранения процедурных недостатков», — заявили в необанке.

Там добавили, что выводы касались лишь необходимости усовершенствовать контрольные механизмы, а не реальные преступления. «Продолжаем инвестировать, чтобы обеспечить наилучший контроль по борьбе с финансовыми преступлениями», — подчеркнули в Revolut, ссылаясь на материал LRT.

Изменения для украинцев

7 апреля Revolut Bank UAB приостановил регистрацию новых клиентов из Украины, не объяснив причин. В пресс-службе заверили, что это не повлияет на действующих пользователей.

Напомним, 11 февраля Revolut вышел на украинский рынок на литовской лицензии, предлагая карты в 30 валютах, кроме гривны.