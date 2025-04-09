В среду на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и вырос на 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.
Курс валют на 9 апреля: евро в обменниках подорожал на 20 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и вырос на 4 копейки в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,45 грн. Евро покупают за 44,95 грн, а продают за 45,60 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,95−41,09, евро — 45,35−45,70 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,16−41,19 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,59−45,60 грн/евро.
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Источник: Минфин
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