Курс валют на 9 апреля: евро в обменниках подорожал на 20 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и вырос на 10 копеек в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.

►Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и вырос на 4 копейки в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,45 грн. Евро покупают за 44,95 грн, а продают за 45,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,95−41,09, евро — 45,35−45,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,16−41,19 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,59−45,60 грн/евро.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту.