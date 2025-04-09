Нефть скатилась к четырехлетнему дну из-за торговой войны

Цены на нефть обвалились до самых низких отметок за четыре года, поскольку тарифное противостояние между США и Китаем разжигает страхи спроса, а предложение на рынке растет. Об этом пишет Reuters.

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Крах котировок

По состоянию на 04:23 по Гринвичу фьючерсы на Brent потеряли $2,38 (3,79%), опустившись до $60,44 за баррель. Американская WTI подешевела на $2,46 (4,13%), до $57,12. Оба сорта нефти пробили дно февраля 2021 года, отметив пятую сессию падения подряд.

Тарифы Трампа как триггер

Обвал начался после того, как Дональд Трамп объявил о пошлинах на большинство импорта, введя 104%-ный барьер для Китая. Инвесторы опасаются, что глобальная торговая война затормозит экономику и обрушит спрос на топливо.

Российская нефть под ударом

Падение задело и другие марки: цена российской ВСТО впервые в истории просела ниже $60 за баррель — верхнего предела западных цен. Это увеличивает давление на экономики, зависящие от экспорта нефти.

Торговая эскалация и избыток предложения толкают «черное золото» во все более глубокую бездну, оставляя рынки в напряжении.