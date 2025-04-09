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9 апреля 2025, 10:10 Читати українською

Каждый третий гектар в Украине мониторится в CWO

В Украине более 200 тыс. полей, соответствующих общей площади охвата более 8 млн га, а это фактически каждый третий гектар, мониторится в Cropwise Operations (CWO).

Об этом в интервью Forbes отмечает СЕО украинского подразделения компании «Сингента» Александр Кравчук.

Cropwise Operations — это агрегатор цифровых сервисов с функциями Agrointelligence, кросс-платформенными характеристиками и взаимосвязями между различными вспомогательными программами.

«В 2013 году украинскими предпринимателями была создана Ag tech-компания Cropio, которую группа компаний Syngenta приобрела в 2019 году. Сropio эволюционировала как часть мультицифрового бренда Cropwise. Сейчас более 1300 украинских агропредприятий — речь о родительских компаниях — с земельным банком от 500 га до 500 000 га подключены к системе CWO», — констатирует он.

При этом Александр Кравчук убежден, что сельское хозяйство уверенно двигается к 100% цифровизации: от подбора культур, систем защиты и удобрения до получения кредитов и приобретения новых знаний.

«Сельское хозяйство — это сложная и очень важная экосистема. От устойчивости и эффективности ее работы зависит многое: из очевидного — обеспечение глобальной продовольственной безопасности и благосостояние миллионов общин. Для Украины это еще и ключевое бюджетоформирующее звено экономики. Цифровые инструменты и ИИ — реальные рычаги трансформации, обеспечивающие устойчивое развитие агросектора», — добавляет он.

По словам Александра Кравчука, в компании постоянно ищут новые подходы, чтобы быть более полезными для партнеров и поддерживать открытую коммуникацию.

«То, что работает, мы масштабируем, а менее эффективные практики являются накопленным опытом, это формирует колоссальную базу данных. Два года назад на базе R&D-центра в Белой Церкви мы основали Агрошколу (Syngenta Training Center) — обучающую платформу для агросообщества, объединяющую практические полевые тренинги и теоретические занятия с участием наших экспертов и лидеров индустрии, это едва ли не самое большое и самое динамичное пространство коммуникации и обмена опытом на рынке», — констатирует он.

Александр Кравчук отмечает важность получения украинскими фермерами самых высоких урожаев, поэтому в компании предоставляют рынку современные агрорешения, основанные на последних научных достижениях и технологиях.

«Мы обеспечиваем ранний доступ к инновациям для украинских фермеров: от уникальных действующих веществ (технология АДЕПИДИН®), зарегистрированных на сегодняшний день только в нескольких странах мира, до новой прогрессивной генетики (технология A.I.R.® против волчка в подсолнечнике). Также мы способствуем цифровизации агробизнеса и разрабатываем гибкие подходы к решению вопросов ликвидности и недостатка финансирования у производителей», — резюмирует СЕО украинского подразделения компании «Сингента»

Источник: Минфин
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