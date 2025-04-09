За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 270 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 927 580 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 апреля: 1 270 российских оккупантов, 4 танков и 56 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 927580 (+1270) человек,
- танков — 10576 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 22021 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 25912 (+52) ед,
- РСЗО — 1359 (+0) ед,
- средства ПВО — 1127 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 31973 (+56),
- крылатые ракеты — 3145 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 43345 (+118) ед,
- специальная техника — 3792 (+0).
Источник: Минфин
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