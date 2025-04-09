Национальный банк Украины установил на 9 апреля 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,1740 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 9 копеек.
Официальный курс: Нацбанк снизил курс гривны на 9 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 9 апреля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 45,02 грн (на 8 апреля курс был установлен на уровне 45,05 грн). Европейская валюта подешевела на 3 копейки.
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Источник: Минфин
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