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9 апреля 2025, 13:30 Читати українською

Доходность более 8% и никаких рисков: в Украине начал работу S1 REIT

Инвестиционный рынок пополнился новым игроком — застройщик Standard One представил собственный инструмент — S1 REIT. В компании обещают доходность 8,2% годовых в долларах США и предлагают возможность инвестировать в уже построенный и заселённый арендаторами дом.

Инвестиционный рынок пополнился новым игроком — застройщик Standard One представил собственный инструмент — S1 REIT.

Фактически речь идёт об инвестировании в уже работающий проект с налаженным арендным доходом. Первым фондом S1 REIT стал фонд S1 VDNG, где теперь можно приобрести отдельные квадратные метры доходной недвижимости. Комплекс был введён в эксплуатацию ещё в 2019 году и с тех пор приносит инвесторам стабильный пассивный доход от аренды квартир.

«Мы первыми в Украине создали и реализовали концепцию доходных домов в формате Build-to-Rent. Это высококлассный сервис как для арендаторов, так и для инвесторов. Первые получают качественное жилое пространство с опциями гостиничного обслуживания. Вторые — стабильный пассивный доход, который не требует участия в управлении объектом. Пилотный проект S1 ВДНГ с 2019 года подтверждает успешность этой модели — заполняемость дома достигает 99%», — рассказал CEO Standard One Сергей Фитель.

В Standard One заявляют, что появление S1 REIT — это масштабирование уже существующей концепции. Круг инвесторов, которым были доступны вложения в этот и подобные проекты, ранее был ограничен. Несмотря на то, что недвижимость остаётся привлекательным активом, у большинства людей нет средств на покупку отдельной квартиры. REIT же даёт возможность стать совладельцем доходной недвижимости гораздо большему числу украинцев.

Насколько это выгодное предложение?

Рынок аренды жилья в Украине растёт. Увеличивается спрос и арендные ставки. «В 2024 году средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице выросла на 21% в валюте. В таких условиях инвестирование в арендную недвижимость становится ещё более привлекательным», — говорится в заявлении компании.

По оценке профильных порталов, Киев остаётся самым дорогим городом для аренды. Особенным спросом пользуются небольшие квартиры с современным ремонтом — такие объекты имеют минимальный срок экспозиции и находят арендаторов с высокой платёжеспособностью.

«Потенциальная ёмкость рынка огромна. Особенно в сегменте нового качественного жилья. Чем лучше инфраструктура и больше преимуществ у проекта — тем выше его стоимость. Объекты, подобные S1, обеспечивают стабильную доходность без „простоев“», — добавил CEO Standard One.

Какие перспективы для инвесторов?

Доходность, которую обеспечивает S1 REIT, может быть ещё выше. Первый фонд — S1 VDNG — имеет прогнозируемую доходность 8,2% годовых. Следующий — фонд S1 Obolon — позволит инвесторам зарабатывать 10% годовых.

Новый REIT предусматривает не только лёгкий вход в инвестицию, но и при необходимости — удобный выход. «Ликвидность в проекте обеспечивается высоким спросом на недвижимость от Standard One, — объяснил CEO S1 REIT Олег Бондар. — Мы также создаём закрытое комьюнити для инвесторов, где они смогут обмениваться опытом, обсуждать рыночные возможности и взаимодействовать друг с другом, расширяя свои инвестиционные портфели».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Lamo
Lamo
9 апреля 2025, 15:47
#
Черговий скам-проєкт якийсь — не може нерухомість давати 8% у долларах, тим більше 10%.
«За 2024 рік приріст середньої ціни на оренду однокімнатної квартири в столиці становив 21%» — це вже брехня відверта, бо ціна особливо не змінювалась, десь навіть зменшилась трохи.
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