Состояние Трампа сократилось на $500 млн из-за введенных им тарифов

Состояние Дональда Трампа сократилось на $500 млн из-за введения им всеобъемлющих тарифов, которые привели к падению мировых рынков. Его капитал снизился с $4,7 млрд до $4,2 млрд в неделю, пишет Forbes.ua.

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Больше всего пострадала Trump Media and Technology Group: акции упали на 8% за три дня, а его доля сократилась с $2,2 млрд до $2 млрд, потеряв $200 млн.

Коммерческая недвижимость подешевела на $90 млн: портфель, включая Trump Tower и 40 Wall Street, обесценился с $660 млн до $570 млн. Акции Vornado Realty Trust, партнера Трампа, упали на 14%, SL Green — на 15%.

Гольф-клубы потеряли $70 млн: акции таких компаний как Vail Resorts и Topgolf Callaway Brands снизились на 15%. Гостиничные активы, в частности Trump National Doral, подешевели на $65 млн (падение на 16%), а лицензионный бизнес — на $15 млн.

Жилая недвижимость уменьшилась на $20 млн из-за среднего падения акций квартирных компаний на 13%.

Mar-a-Lago, обесценились на $32 млн (падение на 5%). Доля в Blue Owl Capital ($5−25 млн) потеряла 22%, а криптовалютные активы, вероятно, сократились на $32 млн из-за падения Ethereum на 18% после объявления тарифов.