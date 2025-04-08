Нью-Йорк вновь занял первое место среди всех городов мира по количеству долларовых миллионеров

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 апреля 2025, 15:52 Читати українською

Нью-Йорк вновь занял первое место среди всех городов мира по количеству долларовых миллионеров

Нью-Йорк вновь занял первое место среди всех городов мира по числу проживающих в нем долларовых миллионеров, говорится в ежегодном отчете консалтинговой компании Henley & Partners, подготовленном совместно с аналитической фирмой New World Wealth.

Нью-Йорк вновь занял первое место среди всех городов мира по числу проживающих в нем долларовых миллионеров, говорится в ежегодном отчете консалтинговой компании Henley & Partners, подготовленном совместно с аналитической фирмой New World Wealth.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиВ Нью-Йорке насчитывается 384,5 тысячи миллионеров, за последние 10 лет это количество выросло на 45%.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В Нью-Йорке насчитывается 384,5 тысячи миллионеров, за последние 10 лет это количество выросло на 45%. В том числе в городе живут 818 человек, чьи активы превышают $100 млн.

Второе место заняла агломерация вокруг залива Сан-Франциско, в которую входит сам Сан-Франциско и Кремниевая долина.

Как показало исследование, в этом районе число миллионеров выросло почти вдвое (на 98%) за последнее десятилетие и достигло 342,4 тысячи.

Более высокие темпы роста популяции миллионеров зафиксированы только в Шэньчжэне (142%), Ханчжоу (108%) и Дубае (102%). Кроме того, в Сан-Франциско теперь живет больше миллиардеров, чем в Нью-Йорке — 82 против 66.

Дубай продемонстрировал лучший рост в топ-50 городов мира за последний год, поднявшись на 18-ю строчку с 21-го места. Число долларовых миллионеров в городе теперь составляет 81,2 тысячи. Самый резкий спад зафиксировал Сеул, откатившийся на 24-е место с 19-го.

Лондон стали единственным городом, где число миллионеров сократилось за последнее десятилетие. Британская столица сейчас занимает шестое место в мире по численности миллионеров (215,7 тысячи), пропустив вперед Токио (292,3 тысячи), Сингапур (242,4 тысячи) и Лос-Анджелес (220,6 тысячи). С 2014 года количество миллионеров в Лондоне сократилось на 12%.

За последний год в топ-50 городов мира по числу миллионеров произошло одно изменение — Лиссабон вошел в список (22,2 тыс. миллионеров), а новозеландский Окленд покинул его.

Отдельный список самых дорогих городов мира возглавил Монако — стоимость квадратного метра элитной жилой недвижимости в княжестве превышает $38,8 тысячи При этом Монако также является мировым лидером по среднему состоянию на душу населения — показатель превышает $20 млн.

Нью-Йорк занял второе место по дороговизне жилья ($27,5 тысячи за квадратный метр), Гонконг расположился на третьей строчке ($26,3 тысячи), Лондон занял четвертое место ($24 тысяч).

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами