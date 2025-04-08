Нью-Йорк вновь занял первое место среди всех городов мира по количеству долларовых миллионеров

Нью-Йорк вновь занял первое место среди всех городов мира по числу проживающих в нем долларовых миллионеров, говорится в ежегодном отчете консалтинговой компании Henley & Partners, подготовленном совместно с аналитической фирмой New World Wealth.

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В Нью-Йорке насчитывается 384,5 тысячи миллионеров, за последние 10 лет это количество выросло на 45%. В том числе в городе живут 818 человек, чьи активы превышают $100 млн.

Второе место заняла агломерация вокруг залива Сан-Франциско, в которую входит сам Сан-Франциско и Кремниевая долина.

Как показало исследование, в этом районе число миллионеров выросло почти вдвое (на 98%) за последнее десятилетие и достигло 342,4 тысячи.

Более высокие темпы роста популяции миллионеров зафиксированы только в Шэньчжэне (142%), Ханчжоу (108%) и Дубае (102%). Кроме того, в Сан-Франциско теперь живет больше миллиардеров, чем в Нью-Йорке — 82 против 66.

Дубай продемонстрировал лучший рост в топ-50 городов мира за последний год, поднявшись на 18-ю строчку с 21-го места. Число долларовых миллионеров в городе теперь составляет 81,2 тысячи. Самый резкий спад зафиксировал Сеул, откатившийся на 24-е место с 19-го.

Лондон стали единственным городом, где число миллионеров сократилось за последнее десятилетие. Британская столица сейчас занимает шестое место в мире по численности миллионеров (215,7 тысячи), пропустив вперед Токио (292,3 тысячи), Сингапур (242,4 тысячи) и Лос-Анджелес (220,6 тысячи). С 2014 года количество миллионеров в Лондоне сократилось на 12%.

За последний год в топ-50 городов мира по числу миллионеров произошло одно изменение — Лиссабон вошел в список (22,2 тыс. миллионеров), а новозеландский Окленд покинул его.

Отдельный список самых дорогих городов мира возглавил Монако — стоимость квадратного метра элитной жилой недвижимости в княжестве превышает $38,8 тысячи При этом Монако также является мировым лидером по среднему состоянию на душу населения — показатель превышает $20 млн.

Нью-Йорк занял второе место по дороговизне жилья ($27,5 тысячи за квадратный метр), Гонконг расположился на третьей строчке ($26,3 тысячи), Лондон занял четвертое место ($24 тысяч).