Мировые фондовые рынки отскакивают после трех дней падения

Во вторник, 8 апреля, глобальные фондовые рынки демонстрируют рост после трех дней турбулентности, вызванной тарифной политикой президента США Дональда Трампа. Как сообщает Financial Times, настроения инвесторов несколько стабилизировались после его заявлений о готовности вести переговоры с ключевыми торговыми партнерами.

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Европа на подъеме

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 1,7%, британский FTSE 100 вырос на 1%, а германский Dax прибавил 1,2%. Эти показатели свидетельствуют о возобновлении доверия после резких падений, вызванных неопределенностью вокруг пошлин.

США: фьючерсы в плюсе

На американском рынке фьючерсы также пошли вверх: контракты на S&P 500 выросли на 1,5%, а на Nasdaq Composite — на 1,2%. Это дает надежду на отскок после того, как индексы США три дня подряд фиксировали потери из-за торгового напряжения.

Азия: контрасты обновления

В Азии реакция рынков была неоднородной. Японский индекс Topix прыгнул на 6% благодаря договоренности между Токио и Вашингтоном о торговых переговорах. Китайский CSI 300 прибавил более скромные 0,7%, индийский Nifty 50 поднялся на 1,3%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,2% после раннего роста, отражая сдержанные настроения в регионе.

Этот всплеск активности свидетельствует о том, что рынки ухватились за возможность переговоров как шанс избежать худших сценариев торговой войны, хотя неопределенность все еще висит в воздухе.