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8 апреля 2025, 13:47 Читати українською

Рожкова: Украина уже должна готовить рынок капитала к послевоенным инвестициям

Первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова убеждена, что подготовка инфраструктуры рынка капитала для привлечения частных и международных средств на послевоенное восстановление должна начаться немедленно. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова убеждена, что подготовка инфраструктуры рынка капитала для привлечения частных и международных средств на послевоенное восстановление должна начаться немедленно.

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Приоритет на будущее

«Мы не построим вторую Лондонскую биржу, но наш рынок капитала должен быть сопоставим с размерами экономики. Важно, чтобы Украина не просто приняла закон, но и подготовила инфраструктуру финансового рынка для послевоенного обновления», — отметила она.

Рожкова подчеркнула, что создание действенного рынка капитала — это не только задача НБУ, но и общая цель с международными партнерами, включая Еврокомиссию.

Почему это важно

«Мы надеемся на инвестиции, частные и от наших международных партнеров. Важно, чтобы рынок был к этому готов», — подчеркнула она. По ее словам, без должной основы Украина рискует упустить шанс на быстрое привлечение ресурсов, необходимых для возрождения экономики после войны.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Exba
Exba
8 апреля 2025, 14:04
#
Это скорее вопрос не НБУ, а комиссии по ЦБ
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