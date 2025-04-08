Первая заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова убеждена, что подготовка инфраструктуры рынка капитала для привлечения частных и международных средств на послевоенное восстановление должна начаться немедленно. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Рожкова: Украина уже должна готовить рынок капитала к послевоенным инвестициям
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Приоритет на будущее
«Мы не построим вторую Лондонскую биржу, но наш рынок капитала должен быть сопоставим с размерами экономики. Важно, чтобы Украина не просто приняла закон, но и подготовила инфраструктуру финансового рынка для послевоенного обновления», — отметила она.
Рожкова подчеркнула, что создание действенного рынка капитала — это не только задача НБУ, но и общая цель с международными партнерами, включая Еврокомиссию.
Почему это важно
«Мы надеемся на инвестиции, частные и от наших международных партнеров. Важно, чтобы рынок был к этому готов», — подчеркнула она. По ее словам, без должной основы Украина рискует упустить шанс на быстрое привлечение ресурсов, необходимых для возрождения экономики после войны.
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