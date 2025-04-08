В Украине вырос спрос на электромобили: самые популярные модели

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 4680 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к марту прошлого года спрос на электромобили вырос на 6%, а по сравнению с февралем 2025 г. на 4%, сообщает Укравтопром.

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Рынок BEV

Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4532 шт. (новых — 647 шт., б/у — 3885 шт.).

Среди 148 коммерческих электромобилей новыми были только 7 автомобилей.

В топ-5 новых электромобилей месяца попали:

BYD Song Plus — 100 ед.;

VW ID.Unyx — 96 ед.;

Zeekr 001 — 69 ед.;

Zeekr 7X — 59 ед.;

Audi Q4 e-tron — 45 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Tesla Model Y — 448 ед.;

Nissan Leaf — 445 ед.;

Tesla Model 3 — 410 ед.;

Hуundai Kona — 273 ед.;

KIA Niro — 270 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 12,8 тыс. электромобилей, что на 8% больше, чем в I кв. 2024 г.

Из них новых — 1978 ед. (-26%) и 10827 подержанных (+18%).