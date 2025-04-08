Новая почта открыла второе отделение в Милане

Новая почта работает на рынке Италии уже больше года. Это второе отделение компании в Милане. В отделении по адресу: via Rodolfo Farneti, 3 можно быстро получить и отправить документы и посылки до 30 кг. Отделение работает без выходных.

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Подробности

Новая почта обеспечивает доставку в 2400 почтоматов и 2500 пунктов выдачи по всей территории Италии благодаря сотрудничеству с партнерами GLS и BRT.

Новая почта доставляет в любой адрес по Милану, по Италии, а также в 17 стран Европы. Стоимость доставки зависит от веса и места назначения. Срок доставки из Украины в Италию — от 5 дней.

Оформить доставку можно в отделении или онлайн: по телефону, мультиязыковому сайту и через мобильное приложение.