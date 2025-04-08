На начало апреля 2025 года объем кредитного портфеля компании NovaPay превысил 1 миллиард гривен. Об этом говорится в сообщении компании.
Кредитный портфель NovaPay достиг 1 млрд грн
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«Этот показатель — о доверии наших клиентов — украинцев и бизнеса. Потому что 80% нашего портфеля — это потребительское кредитование, и еще 20% — кредитование предпринимателей. Мы видим, что всем категориям клиентов нужны легкие и понятные продукты, и в то же время — доступные ресурсы, и рады быть надежным партнером в развитии бизнеса давать высокое качество кредитного портфеля», — комментирует Богдан Гривко, директор по управлению рисками NovaPay.
Как изменился портфель
За последний год кредитный портфель NovaPay вырос почти в 2,5 раза. Интенсивный рост произошел во второй половине 2024 года — в связи с активным развитием приложения NovaPay и запуском новых кредитных продуктов.
Напомним
NovaPay — это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта) и уже почти 13 лет предоставляет платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3 600 отделениях Новой почты. NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать платежные счета и выпускать карты.
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