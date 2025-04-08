Инвестиционный гигант Goldman Sachs обнародовал прогноз, согласно которому цены на нефть Brent и WTI к декабрю 2025 года достигнут $62 и $58 за баррель соответственно, а к декабрю 2026 опустятся до $55 и $51. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет компании от 7 апреля.
В Goldman Sachs ждут нефть по $51-55 к концу следующего года
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Два ключевых сценария
Аналитики Goldman Sachs базируют свои оценки на двух предположениях. Первое: экономика США избежит рецессии благодаря существенному смягчению тарифов, запланированных на 9 апреля. Второе: страны ОПЕК+ будут постепенно наращивать добычу, с двумя повышениями на 130−140 тысяч баррелей в день в июне-июле.
Прогноз с рецессией
Впрочем, по базовому сценарию, включающему рецессию в США и стандартное поведение ОПЕК, цены будут ниже. Brent, по оценкам, упадет до $58 до конца 2025 года и до $50 до декабря 2026 года. Для WTI цифры еще более скромные — $55 и $51 соответственно.
Возможен поворот
Goldman Sachs добавили, что цены могут превысить их ожидания, если тарифная политика США резко изменится в сторону ослабления. Такой сценарий, однако, пока не базовый.
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