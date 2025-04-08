Курс валют на 8 апреля: евро в банках упал на 30 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро потерял 30 копеек в покупке и 20 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 1 копейку в покупке и продаже. Евро в покупке потерял 5 копеек и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,75−41,35 грн. Евро покупают за 44,70 грн, а продают за 45,50 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,79−40,89, евро — 45,10−45,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,09−41,13 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,11−45,14 грн/евро.

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