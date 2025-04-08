За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 290 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 926 310 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 апреля: 1290 российских оккупантов, 5 танков и 43 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 926 310 (+1290) человек,
- танков — 10572 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 22011 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 25860 (+43) ед,
- РСЗО — 1359 (+3) ед,
- средства ПВО — 1126 (+2) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 31917 (+43),
- крылатые ракеты — 3145 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 43227 (+107) ед,
- специальная техника — 3792 (+2)
Источник: Минфин
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