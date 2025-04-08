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8 апреля 2025, 9:15 Читати українською

В Украине запустили новую грантовую программу. Кто может воспользоваться

Минэкономики и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности запускают новую грантовую программу для производителей комплектующих для вооружения и военной техники. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Минэкономики и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности запускают новую грантовую программу для производителей комплектующих для вооружения и военной техники.
Фото: depositphotos

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Подробности

«Развитие оборонно-промышленного комплекса сейчас приоритет всего государства. Министерство экономики ищет способы поддержать ОПК в рамках программ для гражданских производителей. В прошлом году мы расширили программу грантов на переработку и дали возможность пользоваться ею и производителям дронов. Теперь запускаем отдельное направление для изготовителей компонентов к вооружению. Предприятия могут получить до 8 миллионов гривен для закупки оборудования на условиях софинансирования — 50% покрывает государство, а 50% — производители. Для предприятий в регионах прифронтовых и производителей БПЛА действуют отдельные условия — грант может покрыть до 80%. Поддержка производителей компонентов к вооружению — инвестиция в нашу самодостаточность и устойчивость», — подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

Максимальная сумма гранта — 8 миллионов гривен. Финансирование предоставляется на приобретение, доставку и монтаж оборудования.

Кто может подаваться

Подаваться могут и работающие предприятия и те, кто только планирует начать производство. Главное, чтобы проект, на который подается грантовая заявка, был в сфере перерабатывающей промышленности, а именно предприятие отвечало базовым требованиям прозрачности, налоговой дисциплины и не имело связей с государством-агрессором.

Гранты предоставляются на условиях софинансирования. В стандартном случае государство покрывает 50% стоимости проекта. Для предприятий, расположенных в прифронтовых регионах или производящих воздушные и космические летательные аппараты (КВЭД 30.30), государственная доля может достигать 80%. Главные условия использования гранта — создание от 5 новых рабочих мест и возврат грантовых средств в течение трех лет через уплату налогов.

Как подать заявку

Подать заявку можно через портал «Дия». Алгоритм действий:

  • Выберите банк, заполните заявку и бизнес-план
  • Пройдите собеседование и покажите производство банку
  • Минэкономики рассматривает заявки каждые две недели
  • После положительного решения вы перечисляете банку свою долю
  • Государство дофинансирует проект.

Что известно о программе

Программа «Сделано для Победы» — это новое направление в рамках государственной программы поддержки «Гранты для производителей перерабатывающей промышленности». Эта программа является одним из ключевых инструментов реализации политики развития производителей «Сделано в Украине». Ее стратегическая цель — изменить структуру экономики, развивая внутреннее производство и увеличивая долю продукции с высокой добавленной стоимостью. За время действия программы более 920 предприятий по всей стране получили средства инвестиций в оборудование. Общая сумма выплат уже превысила 4,6 миллиарда гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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