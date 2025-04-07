Американские биржи «тонут» три дня подряд из-за пошлин Трампа

В понедельник фьючерсы на ключевые фондовые индексы США пошли вниз, продлевая волну распродаж уже третью сессию. Причина — непоколебимая тарифная стратегия Белого дома против главных торговых партнеров, которая игнорирует рыночный хаос. Об этом пишет Trading Economics 7 апреля.

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Глубина падения

Фьючерсы на Dow просели на 2,8%, а на S&P 500 — на 2,3%, отойдя на 20% своих рекордных вершин. Эксперты предупреждают: это может сигнализировать о вступлении в «медвежью» фазу. Nasdaq потерял 3% и уже закрепился в этой зоне еще с прошлой недели, подпитанный страхами рецессии из-за агрессивных пошлин Трампа. Технологические великаны потерпели наибольший удар: акции Apple обвалились на 25% с начала года, Nvidia — на 20%, а Microsoft — на 14,6%.

Тарифный катализатор

2 апреля Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на импорт, размахивая таблицей со ставками от 10% до 50%. Они вступят в силу 5 и 9 апреля и коснутся большинства стран, с которыми торгует Америка.

Глобальное эхо

Торговая война уже расшатывает мировую экономику. Евросоюз готовит возмездные шаги, Великобритания мечтает о выгодном соглашении с Вашингтоном, а Китай в ответ наложил 34%-ные пошлины на американские товары. Напряжение лишь усугубляет рыночную панику, толкая индексы США в темную пропасть.