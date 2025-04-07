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7 апреля 2025, 19:20 Читати українською

Female Freedom Forum 2025 — благотворительный женский форум о бизнесе и финансовой свободе

Третий украинский благотворительный женский форум, который собирает лидеров мнений, финансовых экспертов и ведущих инфлюенсеров на одной сцене состоится в Киеве 13 апреля 2025 года.

Мероприятие организует учебный центр «Биржевой университет» в отеле «Премьер Палац».

Female Freedom Forum 2025 — это платформа, где лидеры бизнеса, инвесторы и предприниматели делятся реальными кейсами и стратегиями успеха. Здесь вы получите практические советы, переймете бесценный опыт и попадете в комьюнити, которое вдохновит поверить в себя и изменить жизнь.

Среди спикеров: телеведущий, этнограф и фэшн-эксперт Леонид Мартынчик, автор крупнейшего курса по ИИ в Украине Анна Баум, CEO и владелица GastroFamily Елена Борисова, бизнес-тренер и психолог Марина Романенко, основательница школы актерского мастерства Влада Белозоренко, основательница Startup Ukraine и амбассадор украинского бизнеса Анна Петрова, финансовые экспертки Олеся Твердохлеб, Юлия Баткалова, Татьяна Боримская, Юлия Банит, Елена Шепель и другие.

На форуме вы узнаете:

  • с чего начать инвестировать в 2025 году и какие тренды есть на рынке;

  • как украинские женщины формировали современную женскую силу в культуре и истории;

  • как использовать ИИ для создания креативного контента;

  • как уверенно заявлять о себе и использовать секреты успешной коммуникации;

  • как накопить капитал для будущего своего ребенка;

  • как масштабировать и развивать собственный бизнес в условиях кризиса.

Кроме этого, вас ждет вдохновенная панельная дискуссия с основательницами бренда MustHave — Анной Бец и Анастасией Дзюбой, которые поделятся историей создания своего бизнеса с нуля, расскажут о вызовах на пути к успеху и секретах несокрушимости в предпринимательстве.

Ведущая мероприятия — Татьяна Гончарова, журналистка, тренер по публичным выступлениям и ведущая телеканала «Рада».

Стоимость билета — донат от 700 грн. Все собранные средства перечислят на помощь военным на фронте.

Забронировать место для участия в конференции можете по ссылке.

Количество мест ограничено!

Место проведения мероприятия: отель «Премьер Палац», город Киев

Адрес: бул. Т. Шевченко/ул. Е. Чикаленко, 5−7/29

Дата: 13.04.2025

Время начала: 11:00

Источник: Минфин
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