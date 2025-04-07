К закрытию межбанка курс доллара упал на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро упало на 28 копеек в покупке и на 29 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 7 апреля: евро упало на межбанке
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Открытие 7 апреля
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Закрытие 7 апреля
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Изменения
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41,13/41,16
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41,09/41,13
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4 /3
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45,25/45,28
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44,97/44,99
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28/29
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,80−41,40 грн. Евро покупают за 45,00 грн., а продают за 45,70 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,80−40,90, евро — 45,15−45,40 грн.
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Источник: Минфин
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