Фунт стерлингов скатился к восьмимесячному дну в паре с евро

Британская валюта упала до самого низкого уровня по отношению к евро почти за восемь месяцев после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении соответствующих пошлин. Об этом пишет investing.com.

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Причины слабости

Эксперты указывают, что падение фунта в значительной степени обусловлено его статусом высокорискового актива. Инвесторы опасаются, что новые тарифы могут толкнуть и без того шаткую экономику Великобритании к серьезному спаду. Это, в свою очередь, может заставить Банк Англии прибегнуть к более решительным снижениям процентных ставок в 2025 году.

Движение валют

Евро подскочило на 0,7%, достигнув отметки 0,8555 — самого высокого уровня с середины августа. Пара GBP/USD потеряла 0,7%, опустившись до 1,2809.

Канадский доллар также пострадал, потеряв предварительные достижения. На прошлой неделе он укреплялся, когда Канада ушла от новых американских импортных пошлин, но теперь тенденция изменилась. Несмотря на уязвимость канадской экономики к сбоям в торговле с США, валюта держалась относительно стабильно. Доллар США вырос на 0,3% до 1,4277 канадских долларов, хотя в четверг достиг четырехмесячного минимума в 1,4028.