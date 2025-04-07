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7 апреля 2025, 16:16 Читати українською

Доход топ-10 айти-компаний в Украине вырос всего на 1% за год — Опендатабот

Совокупный доход первой десятки ИТ-компаний в Украине по итогам 2024 года вырос всего на 1% — до 56,48 млрд грн. Об этом сообщил Опендатабот.

Совокупный доход первой десятки ИТ-компаний в Украине по итогам 2024 года вырос всего на 1% - до 56,48 млрд грн.
Фото: censor.net

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«56,48 млрд грн составил совокупный доход лучших ИТ-компаний из Индекса Опендатабота 2025 года. Тройка лидеров принадлежат американским компаниям, из них первое место получила Глобаллоджик Украина. Также топ-10 покинули 2 компании, одна из которых входила в Индекс два года», — говорится в сообщении.

Финтех бэнд, принадлежащий основателям Монобанка Олегу Гороховскому и Михаилу Рогальскому, потерял две позиции в Индексе лучших. Из-за существенного уменьшения выручки — в полтора раза — компания оказалась на седьмом месте: 3,71 млрд грн. Еще заметнее сократились доходы: в 2,7 раза до 1,15 млрд грн.

Наибольшую сумму дохода в прошлом году заработала Глобаллоджик Украина — 11,66 млрд грн. На второй и третьей позициях — Эпам Системз (11,35 млрд грн) и Эпам Диджитал (7,53 млрд грн).

Отмечается, что семь из десяти компаний Индекса работают в правовом режиме Действие City, то есть пользуются специальными налоговыми льготами от государства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
7 апреля 2025, 16:46
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Вони ж частково релокейтнули офіси в сусідні країни. Там про виторги і звітують. Навіщо заводить гроші за контракти в Україну, якщо потім не зможеш їх вивести?
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0
Pumbovik
Pumbovik
7 апреля 2025, 17:06
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Они заводят деньги на административные расходы и оплату труда. Все остальное остается на счетах оффшорах, поэтому этот «доход» это те обязательные налоги с зарплат сотрудников, 2/3 реального дохода остается в оффшорах
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