Доход топ-10 айти-компаний в Украине вырос всего на 1% за год — Опендатабот

Совокупный доход первой десятки ИТ-компаний в Украине по итогам 2024 года вырос всего на 1% — до 56,48 млрд грн. Об этом сообщил Опендатабот .

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«56,48 млрд грн составил совокупный доход лучших ИТ-компаний из Индекса Опендатабота 2025 года. Тройка лидеров принадлежат американским компаниям, из них первое место получила Глобаллоджик Украина. Также топ-10 покинули 2 компании, одна из которых входила в Индекс два года», — говорится в сообщении.

Финтех бэнд, принадлежащий основателям Монобанка Олегу Гороховскому и Михаилу Рогальскому, потерял две позиции в Индексе лучших. Из-за существенного уменьшения выручки — в полтора раза — компания оказалась на седьмом месте: 3,71 млрд грн. Еще заметнее сократились доходы: в 2,7 раза до 1,15 млрд грн.

Наибольшую сумму дохода в прошлом году заработала Глобаллоджик Украина — 11,66 млрд грн. На второй и третьей позициях — Эпам Системз (11,35 млрд грн) и Эпам Диджитал (7,53 млрд грн).

Отмечается, что семь из десяти компаний Индекса работают в правовом режиме Действие City, то есть пользуются специальными налоговыми льготами от государства.