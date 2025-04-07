В Украине зафиксирован новый рост теневого рынка табака

После года постепенного снижения в феврале 2025-го нелегальный рынок табачных изделий в Украине снова показал рост — до 14,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные проекта «Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине», который производит Kantar Украина по заказу ведущих отечественных производителей табачных изделий.

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Потери бюджета

Годовые потери государственного бюджета Украины оцениваются в 24,2 млрд грн, а объем теневого рынка сигарет в Украине составляет более 5 млрд шт.

Наблюдается заметный рост доли табачной продукции с маркировкой Duty Free или нелегально продающегося в Украине экспортного назначения. В феврале 2025 г. она составляла 6,4%.

«После длительного снижения в течение 2024 года мы снова наблюдаем рост доли нелегального рынка — в феврале 2025 года она достигла 14,1%. Наиболее заметно добавила продукция с маркировкой Duty Free или назначением для экспорта, которая нелегально продается в Украине. Также видим больше случаев контрафакта, в том числе с поддельными. сегмента меняется достаточно быстро», — отметила Татьяна Свердлик, аналитика Kantar Украина.

Треть контрафактной продукции (33%) имеет признаки поддельных акцизных марок. Из этой доли 25% (по надписи на упаковке) указаны как изготовленные компаниями Marshall Finest Tobacco/United Tobacco/VK Tobacco FZE, еще 8% — «Украинским табачным производством».

Более половины нелегальной продукции, которая маркирована надписью Duty Free или предназначена для экспорта, и нелегально продается в Украине (55%), по надписи на упаковке, произведена Винниковской табачной фабрикой.

Основные торговые марки этой группы — Compliment (50%) и Lifa (5%). Остальные 45% этой категории — продукция с неопределенным производителем; среди самых распространенных брендов — Marshall (25%), Urta (9%) и Brut (6%).