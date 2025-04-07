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7 апреля 2025, 15:36 Читати українською

В Украине зафиксирован новый рост теневого рынка табака

После года постепенного снижения в феврале 2025-го нелегальный рынок табачных изделий в Украине снова показал рост — до 14,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные проекта «Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине», который производит Kantar Украина по заказу ведущих отечественных производителей табачных изделий.

После года постепенного снижения в феврале 2025-го нелегальный рынок табачных изделий в Украине снова показал рост — до 14,1%.
Фото: depositphotos

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Потери бюджета

Годовые потери государственного бюджета Украины оцениваются в 24,2 млрд грн, а объем теневого рынка сигарет в Украине составляет более 5 млрд шт.

Наблюдается заметный рост доли табачной продукции с маркировкой Duty Free или нелегально продающегося в Украине экспортного назначения. В феврале 2025 г. она составляла 6,4%.

«После длительного снижения в течение 2024 года мы снова наблюдаем рост доли нелегального рынка — в феврале 2025 года она достигла 14,1%. Наиболее заметно добавила продукция с маркировкой Duty Free или назначением для экспорта, которая нелегально продается в Украине. Также видим больше случаев контрафакта, в том числе с поддельными. сегмента меняется достаточно быстро», — отметила Татьяна Свердлик, аналитика Kantar Украина.

Треть контрафактной продукции (33%) имеет признаки поддельных акцизных марок. Из этой доли 25% (по надписи на упаковке) указаны как изготовленные компаниями Marshall Finest Tobacco/United Tobacco/VK Tobacco FZE, еще 8% — «Украинским табачным производством».

Более половины нелегальной продукции, которая маркирована надписью Duty Free или предназначена для экспорта, и нелегально продается в Украине (55%), по надписи на упаковке, произведена Винниковской табачной фабрикой.

Основные торговые марки этой группы — Compliment (50%) и Lifa (5%). Остальные 45% этой категории — продукция с неопределенным производителем; среди самых распространенных брендов — Marshall (25%), Urta (9%) и Brut (6%).

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Я_ __
Я_ __
7 апреля 2025, 16:36
#
«аналітикиня» здець…

це як в шорті на ютуб…в америці поліцейський зупиняє машину, просить права і документи на машину, а чоловік дає йому ошийник і каже що ідентифікує себе чи то як собака, чи то як кіт, ну не сенс, і типу дані всі його написані на ошийнику, а поруч сидить ще один чоловік, котрий УВАГА, представляється «власником» водія, ну і поліцейський каже, що коти і собаки не мають права вести транспортний засіб в штаті Каліфорнія, тому йому доведеться визвати тягач щоб відвезли машину на штраф.майданчик, а водія, котрий ідентифікує себе як тварина — треба доставити до вет.клініки, де йому після всіх щеплень, а можливо і кастрації/стерилізації, в залежності від того як він себе ідентифікує, після чого його сусід «власник» зможе забрати його за 70 доларів :)

Оце теж саме з «аналітикиня»…)0) сантехнікиня, і напевно генералка чи генералікиня, а пілот винищувача буде «пілотка винищувача» напевно)))))
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Abramon
Abramon
7 апреля 2025, 16:44
#
Гендерна рівність вона така))))
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Karin77
Karin77
7 апреля 2025, 16:42
#
Звикайте до нових сленгових обертів))))
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