После года постепенного снижения в феврале 2025-го нелегальный рынок табачных изделий в Украине снова показал рост — до 14,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные проекта «Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине», который производит Kantar Украина по заказу ведущих отечественных производителей табачных изделий.
В Украине зафиксирован новый рост теневого рынка табака
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Потери бюджета
Годовые потери государственного бюджета Украины оцениваются в 24,2 млрд грн, а объем теневого рынка сигарет в Украине составляет более 5 млрд шт.
Наблюдается заметный рост доли табачной продукции с маркировкой Duty Free или нелегально продающегося в Украине экспортного назначения. В феврале 2025 г. она составляла 6,4%.
«После длительного снижения в течение 2024 года мы снова наблюдаем рост доли нелегального рынка — в феврале 2025 года она достигла 14,1%. Наиболее заметно добавила продукция с маркировкой Duty Free или назначением для экспорта, которая нелегально продается в Украине. Также видим больше случаев контрафакта, в том числе с поддельными. сегмента меняется достаточно быстро», — отметила Татьяна Свердлик, аналитика Kantar Украина.
Треть контрафактной продукции (33%) имеет признаки поддельных акцизных марок. Из этой доли 25% (по надписи на упаковке) указаны как изготовленные компаниями Marshall Finest Tobacco/United Tobacco/VK Tobacco FZE, еще 8% — «Украинским табачным производством».
Более половины нелегальной продукции, которая маркирована надписью Duty Free или предназначена для экспорта, и нелегально продается в Украине (55%), по надписи на упаковке, произведена Винниковской табачной фабрикой.
Основные торговые марки этой группы — Compliment (50%) и Lifa (5%). Остальные 45% этой категории — продукция с неопределенным производителем; среди самых распространенных брендов — Marshall (25%), Urta (9%) и Brut (6%).
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Комментарии - 3
це як в шорті на ютуб…в америці поліцейський зупиняє машину, просить права і документи на машину, а чоловік дає йому ошийник і каже що ідентифікує себе чи то як собака, чи то як кіт, ну не сенс, і типу дані всі його написані на ошийнику, а поруч сидить ще один чоловік, котрий УВАГА, представляється «власником» водія, ну і поліцейський каже, що коти і собаки не мають права вести транспортний засіб в штаті Каліфорнія, тому йому доведеться визвати тягач щоб відвезли машину на штраф.майданчик, а водія, котрий ідентифікує себе як тварина — треба доставити до вет.клініки, де йому після всіх щеплень, а можливо і кастрації/стерилізації, в залежності від того як він себе ідентифікує, після чого його сусід «власник» зможе забрати його за 70 доларів :)
Оце теж саме з «аналітикиня»…)0) сантехнікиня, і напевно генералка чи генералікиня, а пілот винищувача буде «пілотка винищувача» напевно)))))