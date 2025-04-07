Минфин в марте перечислил 13,8 миллиарда гривен трансфертов местным бюджетам

Министерство финансов в марте 2025 года обеспечило перечисление 13,8 миллиарда гривен трансфертов в местные бюджеты. Об этом сообщило Министерство финансов .

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В марте перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам составляет 88,2% от предусмотренных росписью ассигнований.

В частности, базовая дотация перечислена в сумме 2,1 млрд грн, что составляет 100% от росписи ассигнований, а дополнительные дотации — 2,0 млрд грн или 66,5%.

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду на 1 апреля 2025 года составляют 146,5 млрд грн. Это на 25,9 млрд грн больше, чем было в начале 2025 года.