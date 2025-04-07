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7 апреля 2025, 11:11 Читати українською

Цены на нефть падают дальше: торговая война США и Китая продолжает пугать рынки

Цены на нефть продолжили свое стремительное снижение, потеряв более 3% из-за обострения противостояния между Вашингтоном и Пекином. Инвесторы все больше опасаются, что глобальная рецессия не за горами, а с ней упадет и спрос на энергоносители. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть продолжили свое стремительное снижение, потеряв более 3% из-за обострения противостояния между Вашингтоном и Пекином.
Фото Pixabay

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Цены

Фьючерсы на Brent подешевели на $1,41 (2,15%), опустившись до $64,17 за баррель, в то время как WTI потеряла $1,35 (2,18%), остановившись на отметке $60,64. В ходе торгов оба сорта нефти пробили самые низкие уровни с апреля 2021 года. За неделю цена Brent уже просела почти на 11%, а WTI — более 10%.

Торговый конфликт как катализатор

Главной причиной обрушения стало резкое обострение торговой войны. Китай в ответ на действия администрации Трампа наложил пошлины в 34% на американские товары. Хотя нефть и не попала под эти ограничения, эксперты бьют тревогу: глобальный экономический рост может замедлиться, инфляция возрастет, а спрос на топливо существенно сократится. «Трудно говорить о дне, пока паника на рынках не утихнет», — отметила Вандана Хари из Vanda Insights. Глава ФРС Джером Пауэлл также предостерег, что экономика может войти в зону турбулентности.

ОПЕК+ добавляет масла в огонь

Ситуацию усугубляет решение ОПЕК+: с мая добыча нефти вырастет на 411 тысяч баррелей в день — это втрое больше, чем планировалось ранее. Такой шаг может разбалансировать рынок, где и без того предложение рискует превысить спрос, усугубляя беспокойство среди трейдеров.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MAXAOH
MAXAOH
7 апреля 2025, 11:18
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Это хорошо!)
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