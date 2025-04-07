Курс валют на 7 апреля: евро в банках продолжает расти

В понедельник на наличном рынке курс доллара снизился на 13 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро прибавил 5 копеек в покупке и 15 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 4 копейки по покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке добавил 5 копейки в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,82−41,42 грн. Евро покупают за 45,20 грн, а продают за 46,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,86−41,00, евро — 45,25−45,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,13−41,16 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,25−45,28 грн/евро.

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