За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 350 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 925 020 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 апреля: 1350 российских оккупантов, 13 танков, 28 БПЛА и 15 ракет
Потери врага
- личного состава — около 925020 (+1350) человек,
- танков — 10567 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 21997 (+25) ед,
- артиллерийских сист — 25817 (+31) ед,
- РСЗО — 1356 (+2) ед,
- средства ПВО — 1124 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 31874 (+28),
- крылатые ракеты — 3145 (+15),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 43120 (+70) ед,
- специальная техника — 3790 (+1)
Источник: Минфин
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