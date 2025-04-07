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7 апреля 2025, 10:01 Читати українською

JPMorgan повысил оценку вероятности рецессии в мире до 60% с 40% в этом году

Риск рецессии в мировой экономике в 2025 году вырос до 60% с 40% после повышения США импортных пошлин, полагают аналитики J.P.Morgan Chase.

Риск рецессии в мировой экономике в 2025 году вырос до 60% с 40% после повышения США импортных пошлин, полагают аналитики J.
Фото: depositphotos

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Что говорят аналитики

«Разрушительная политика США является самым большим риском для мировых перспектив на весь год», — заявили они, добавив, что торговая политика Соединенных Штатов стала менее благоприятной для бизнеса, чем ожидалось.

«Влияние этого повышения, вероятно, будет усилено ответными мерами (других стран), ухудшением деловых настроений в США и сбоями в цепочках поставок», — говорится в сообщении банка.

Аналитики JPMorgan пока не вносят изменений в свои прогнозы в ожидании возможных переговоров об ослаблении пошлин между странами.

«Мы рассматриваем полную реализацию объявленной политики США как существенный макроэкономический шок, в настоящее время не включенный в наши прогнозы. Таким образом, мы подчеркиваем, что эта политика в случае сохранения, скорее всего, подтолкнет экономику США и, возможно, мировую экономику к рецессии в этом году», — отмечается в отчете.

Другие компании Уолл-стрит, включая Barclays и Deutsche Bank, также предупредили о том, что экономика США столкнется с более высоким риском скатывания в рецессию в этом году, если новые импортные пошлины останутся в силе.

Однако в JPMorgan ожидают, что шок от тарифов будет «слегка смягчен» перспективой дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Эксперты банка подтвердили прогноз, согласно которому Федрезерв уменьшит ставки в этом году дважды на 25 базисных пунктов — в июне и сентябре.

Инвесторы в среднем ожидают в общей сложности четырех понижений ставок в 2025 году, по данным LSEG.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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