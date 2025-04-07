SEC ввела термин «покрытые стейблкоины»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 апреля 2025, 9:39 Читати українською

SEC ввела термин «покрытые стейблкоины»

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнародовала заявление, в котором появился термин «покрытые стейблкоины», не считающиеся ценными бумагами по действующему законодательству, пишет incrypted.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнародовала заявление, в котором появился термин «покрытые стейблкоины», не считающиеся ценными бумагами по действующему законодательству, пишет incrypted.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноРечь идет о цифровых активах, поддерживающих курс друг к другу по отношению к доллару США, могут быть свободно выкуплены в соотношении 1:1 и обеспечены низкорисковыми ликвидными резервами.
Фото: dzengi.com

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Речь идет о цифровых активах, поддерживающих курс друг к другу по отношению к доллару США, могут быть свободно выкуплены в соотношении 1:1 и обеспечены низкорисковыми ликвидными резервами.

SEC отметила, что такие стейблкоины используются для платежей, переводов и хранения стоимости, а не как инструменты инвестирования, поэтому не подпадают под регулирование согласно Закону о ценных бумагах.

Кроме того, новое определение не охватывает алгоритмические стейблкоины, также приносящие доход или привязанные к другим активам, кроме доллара США.

Комиссия также подчеркнула, что желающие создавать или выкупать «покрытые стейблкоины» смогут делать это без уведомления SEC.

«Царь И И и криптовалют» Дэвид Сакс также подчеркнул, что блокчейн-трансакции по выпуску и выкупу таких стейблкоинов — полностью зарезервированных, ликвидных и обеспеченных американской валютой — не нуждаются в регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах.

Обнародование позиции SEC состоялось на фоне растущего интереса к использованию стейблкоинов и активному обсуждению их регулирования в Конгрессе США.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты из Minfin.com.ua

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
7 апреля 2025, 10:40
#
Як є-долар не маскуй, а всеодно палєвно.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами