Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнародовала заявление, в котором появился термин «покрытые стейблкоины», не считающиеся ценными бумагами по действующему законодательству, пишет incrypted.
SEC ввела термин «покрытые стейблкоины»
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Что известно
Речь идет о цифровых активах, поддерживающих курс друг к другу по отношению к доллару США, могут быть свободно выкуплены в соотношении 1:1 и обеспечены низкорисковыми ликвидными резервами.
SEC отметила, что такие стейблкоины используются для платежей, переводов и хранения стоимости, а не как инструменты инвестирования, поэтому не подпадают под регулирование согласно Закону о ценных бумагах.
Кроме того, новое определение не охватывает алгоритмические стейблкоины, также приносящие доход или привязанные к другим активам, кроме доллара США.
Комиссия также подчеркнула, что желающие создавать или выкупать «покрытые стейблкоины» смогут делать это без уведомления SEC.
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Обнародование позиции SEC состоялось на фоне растущего интереса к использованию стейблкоинов и активному обсуждению их регулирования в Конгрессе США.
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