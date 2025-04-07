SEC ввела термин «покрытые стейблкоины»

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обнародовала заявление, в котором появился термин «покрытые стейблкоины», не считающиеся ценными бумагами по действующему законодательству, пишет incrypted.

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Что известно

Речь идет о цифровых активах, поддерживающих курс друг к другу по отношению к доллару США, могут быть свободно выкуплены в соотношении 1:1 и обеспечены низкорисковыми ликвидными резервами.

SEC отметила, что такие стейблкоины используются для платежей, переводов и хранения стоимости, а не как инструменты инвестирования, поэтому не подпадают под регулирование согласно Закону о ценных бумагах.

Кроме того, новое определение не охватывает алгоритмические стейблкоины, также приносящие доход или привязанные к другим активам, кроме доллара США.

Комиссия также подчеркнула, что желающие создавать или выкупать «покрытые стейблкоины» смогут делать это без уведомления SEC.

« Царь И И и криптовалют » Дэвид Сакс также подчеркнул, что блокчейн-трансакции по выпуску и выкупу таких стейблкоинов — полностью зарезервированных, ликвидных и обеспеченных американской валютой — не нуждаются в регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах.

Обнародование позиции SEC состоялось на фоне растущего интереса к использованию стейблкоинов и активному обсуждению их регулирования в Конгрессе США.