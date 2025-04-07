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7 апреля 2025, 8:52 Читати українською

«Зумеры» начинают инвестировать значительно раньше других поколений — исследование

Около 6% «зумеров» (поколение, родившееся с середины 1990-х до начала 2010-х) начали инвестировать еще в младшей школе или подростковом возрасте, следует из данных доклада «Глобальные перспективы розничных инвесторов в 2024» Всемирного экономического форума (WEF). В предыдущих поколениях в таком возрасте инвестициями занимались лишь 1−2% инвесторов.

Около 6% «зумеров» (поколение, родившееся с середины 1990-х до начала 2010-х) начали инвестировать еще в младшей школе или подростковом возрасте, следует из данных доклада «Глобальные перспективы розничных инвесторов в 2024» Всемирного экономического форума (WEF).
Фото: depositphotos

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Инвестиции «зумеров»

Примерно треть, 30%, «зумеров» начали инвестировать во время учебы в университете или раннем взрослом возрасте. Среди «миллениалов» (родились в 1980—1990-ые) таких было вдвое меньше, 15%.

В «поколении X» (середина 1960-х-1980) и «бэби-бумеров» (середина 1940 — середина 1960-х) в молодом возрасте лишь 9% и 6% соответственно стали игроками на рынках капитала. В этих поколениях большинство начали вкладывать средства лишь спустя годы после того, как вышли на работу. Среди «поколения X» таких инвесторов 58%, среди «бэби-бумеров» — 51%.

В отличие от старших участников рынка, «зумеры» чаще могут опереться на семейный опыт, и они целом чувствуют себя увереннее.

По данным опроса WEF, примерно у половины инвесторов среди «зумеров» и «миллениалов» есть родители с инвестиционными счетами, в то время как у «поколения X» и «бэби-бумеров» таких было лишь 34% и 22% соответственно.

Примерно 40% «зумеров» и «миллениалов», в том числе тех, кто не инвестирует, уверены в своей способности понимать финансовые рынки и принимать правильные инвестиционные решения. Среди «поколения X» таких 27%, «бэби-бумеров» — 20%.

Как и во что инвестируют

Молодые поколения также более склонны инвестировать зарубежом. Около 45% «зумеров» и «миллениалов» выходят на международные рынки и примерно 35% — среди «поколения X» и «бэби-бумеров».

При этом, в отличие от старших коллег, «зумеры» и «миллениалы» слабее диверсифицируют свои инвестиционные портфели. Как предполагают в WEF, это может быть связано как с их более низким уровнем финансовой грамотности, так и с большей рискованностью.

«Поскольку представители поколения „зумеров“ и миллениалы все больше инвестируют в сложные продукты, такие как альтернативные классы активов (составляющие более трети портфеля для 74% инвесторов поколения зумеров) и криптовалюты (составляющие не менее трети портфеля для 62% инвесторов поколения Y), устранение пробелов в финансовом образовании становится все более важным, особенно для соответствия распределения портфеля оптимальным профилям риска и доходности», — пишут аналитики форума.

Как отмечает WEF, «зумеры» и «миллениалы» в целом проявляют больший интерес к корпоративным действиям, таким как выплаты дивидендов и дроблению акций.

Кроме рискованности, молодые поколения отличаются интересом к ESG. Около 55% «зумеров» и «миллениалов» часто или почти всегда принимают во внимание «экологическое и социальное воздействие продукта или компании, прежде чем инвестировать в них».

Среди старших поколений ESG-данные регулярно оценивают лишь 38% инвесторов «поколения X» и 27% «бэби-бумеров».

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Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
MAXAOH
MAXAOH
7 апреля 2025, 9:42
#
Может это потому, что раньше не было так доступно инвестирование?)
+
+15
Я_ __
Я_ __
7 апреля 2025, 9:51
#
«„Зумери“ починають інвестувати значно раніше за інші покоління — дослідження»

Ага, на бінансі можна зайти почитати в дописи людей в що ці самі зумери «інвестують»))) ну і загалом зумери любителі альтернативних «інвестицій», але потім сидять ниють, що все злили))
+
0
Smerch747
Smerch747
7 апреля 2025, 10:23
#
Старші покоління також використовують скам по типу МММ. Але факт того що в рази більше молодість інвестує - це добре. З часом і вони дійдуть до ЕТФ і облігацій
+
0
san4os
san4os
7 апреля 2025, 10:49
#
Облігації - там відсоток не високий. Це для старшого покоління. А молоді треба все і зразу…
+
+15
Lamo
Lamo
7 апреля 2025, 10:43
#
Ця стаття скам.
Ще можна було б провести і опублікувати дослідження, що зараз більше людей користуються інетом ніж 20/40/60/100 років тому.
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