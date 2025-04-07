На поддержку аграрной сферы в этом году предусмотрено более 6 млрд гривен бюджетных средств. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кабмин выделит более 6 млрд грн на поддержку аграриев
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Он отметил, что аграрный экспорт остается основой для торговли и составляет более 50% всего, что Украина продает за границу.
«В прошлом году экспорт украинских товаров увеличился на 13%. В марте этого года продолжилась положительная динамика роста экспорта — плюс 4,5% против марта прошлого года», — подчеркнул премьер-министр.
Шмыгаль подчеркнул, что в период глобальной торговой нестабильности правительство будет усиливать поддержку отечественных производителей и экспортеров, используя соответствующие механизмы.
В частности, программа «Сделано в Украине» предусматривает 500 млн грн на компенсацию за покупку украинской сельхозтехники.
Кроме того, государство компенсирует аграриям до 25% от стоимости этой техники, произведенной в Украине.
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