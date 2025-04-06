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6 апреля 2025, 13:19 Читати українською

В первом квартале гривна укрепилась на 1,4% против доллара

По официальному курсу по отношению к доллару на конец марта 2025 года (до 31 декабря 2024 года) гривна усилилась на 1,4%. Об этом сообщил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

По официальному курсу по отношению к доллару на конец марта 2025 года (до 31 декабря 2024 года) гривна усилилась на 1,4%.
Фото: НБУ

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За первый квартал 2025 года средний официальный курс гривны по отношению к доллару составил 41,75 грн/$, в том числе в марте — 41,48 грн/$.

По среднемесячному официальному курсу (месяц до предыдущего месяца) гривня укреплялась два последних месяца: в феврале (+1,1%) и марте (+0,5%).

Интервенции НБУ

Чистая продажа валюты НБУ в поддержку курса за март 2025 года составила $2,62 млрд (против $3,06 млрд в феврале и $3,76 млрд в январе). Это самый маленький объем интервенций за последние полгода. Объем продаж валюты НБУ на межбанке сокращается третий месяц подряд.

Валютный межбанк (без НБУ)

Объем купли-продажи валюты банками на межбанке (без НБУ) в марте 2025 года составил $3,05 млрд (среднее значение в 2024 году — $2,46 млрд). Это максимум с начала войны.

Популяция

На фоне ревальвации гривны спрос на валюту со стороны населения заметно упал. Сальдо чистой продажи валюты населению на наличном и безналичном рынке уменьшилось до $0,72 млрд (против $0,96 млрд в феврале, $1,48 млрд в январе). Это минимум за последние 12 месяцев.

«Итак, в марте ситуация на валютном рынке продолжила определяться умеренной ревальвацией гривны против доллара США в результате действия нескольких факторов, в том числе ослаблением американской валюты против основных мировых валют (евро, иены, швейцарского франка до минимумов за последние полгода) вследствие развертывания торговой войны и уменьшения доверия к доллару как тихой гавани, а также на фоне существенных объемов поступления международной помощи в марте», — отметил Гетманцев.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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