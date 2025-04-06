За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 330 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 923670 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 апреля: 1 330 российских оккупантов, 13 танков и 68 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 923670 (+1330) человек,
- танков — 10554 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 21972 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 25786 (+56) ед,
- РСЗО — 1354 (+4) ед,
- средства ПВО — 1124 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 31846 (+68),
- крылатые ракеты — 3130 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 43050 (+96) ед,
- специальная техника — 3789 (+1).
Источник: Минфин
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