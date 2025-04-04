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4 апреля 2025, 15:57 Читати українською

TSMC и Intel запускают совместный проект по производству чипов

Американский гигант полупроводников Intel и тайваньский технологический лидер TSMC договорились о предварительном сотрудничестве, чтобы вместе управлять заводами Intel по выпуску микросхем. Информацию обнародовало Reuters.

Американский гигант полупроводников Intel и тайваньский технологический лидер TSMC договорились о предварительном сотрудничестве, чтобы вместе управлять заводами Intel по выпуску микросхем.
Фото Grok AI

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Условия партнерства

TSMC получит 20% во вновь созданной компании, но вместо денежного взноса поделится своими передовыми технологиями производства чипов. Этот шаг должен помочь Intel преодолеть финансовые затруднения.

Реакция рынка

3 апреля, в четверг, акции Intel подскочили на 2%, тогда как TSMC потеряла почти 8% из-за недавно введенных тарифов президента США Дональда Трампа. Рынки отреагировали на новость по-разному: Intel получил глоток свежего воздуха, а TSMC почувствовала давление торговой политики.

Предпосылки соглашения

Еще в марте Reuters писал, что TSMC обратилась к Nvidia, Advanced Micro Devices и Broadcom с предложением присоединиться к совместному предприятию для управления заводами Intel. Инициатива появилась после того, как администрация Трампа попросила тайванцев поддержать Intel в кризисный момент. Intel же столкнулась с трудностями: ее сервис для клиентов и техническая поддержка уступали TSMC, что повлекло за собой сбои и провалы в тестировании.

Финансовое состояние Intel

2024 стал для Intel провальным: чистый убыток составил $18,8 млрд — впервые с 1986 года. Акции компании обвалились на 60% в год, хотя с начала 2025-го им удалось отыграть почти 12%.

Планы TSMC

В прошлом месяце TSMC объявила об амбициозных планах вложить $100 млрд в США, чтобы построить пять новых заводов по производству чипов. Эта инвестиция может стать дополнительным толчком к сотрудничеству с Intel и укреплению позиций обеих компаний на глобальном рынке.

Этот союз может стать спасительным кругом для Intel и одновременно подчеркнуть стратегическую роль TSMC в мировой индустрии полупроводников.

Источник: Минфин
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