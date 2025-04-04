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4 апреля 2025, 14:48 Читати українською

«Власна справа»: Предприниматели прифронтовых регионов смогут получить гранты до 500 тысяч

Кабинет Министров принял решение об увеличении максимального размера гранта по программе «Власна справа» до 500 тысяч гривен для предпринимателей, которые ведут или планируют начать деятельность в этих областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Кабинет Министров принял решение об увеличении максимального размера гранта по программе «Власна справа» до 500 тысяч гривен для предпринимателей, которые ведут или планируют начать деятельность в этих областях.
Фото: НБУ

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Подробности

Эту возможность получат предприниматели семи дополнительных регионов: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областей.

Ранее увеличенный размер грантов был введен для бизнеса Харьковской области. Теперь предприниматели из восьми прифронтовых регионов смогут воспользоваться расширенными условиями поддержки.

Для получения гранта предприниматели должны создать 1−2 рабочих места в зависимости от суммы гранта. Грантовые средства можно использовать для приобретения или лизинга оборудования, закупки сырья и материалов, аренды помещения. Подать заявку могут как действующие предприниматели, так и люди без опыта ведения бизнеса.

«Весной прошлого года мы увеличили размер микрогранта для бизнеса Харьковской области, что дало мощный результат. Если во втором полугодии 2023 года область была только во второй десятке по количеству грантов и созданных рабочих мест, то во втором полугодии 2024 эти показатели увеличились почти вдвое: предприниматели Харьковщины получили 402 гранта на 173 млн грн, что позволит создать 706 новых рабочих мест. Сегодня мы масштабируем этот опыт на все прифронтовые регионы», — отметила первая вице-премьер-министр Украины — министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

Кроме того, решением правительства расширен перечень винодельческой продукции, на производство и реализацию которой могут предоставляться гранты, а также уточнены категории получателей грантов для ветеранов и членов их семей.

Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Заявки на получение гранта подаются через портал «Дия» вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

«Власна справа»

По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн на старт или развитие бизнеса.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Для получения гранта более 75 тысяч. обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Украинцы младше 25 лет могут получить грант размером до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться как ФЛП, требование создать рабочие места для них не обязательно.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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