Нефть Brent пробила дно: цена упала ниже $68 впервые за 3,5 года

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $68 за баррель — такого не было с декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные платформы Investing.com.

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Детали падения

Июньские фьючерсы на Brent достигли отметки $67,85 и продолжают торговаться на этом уровне. Тем временем нефть марки WTI скатилась ниже $65 за баррель — уровень, который она не видела с сентября 2024 года.

Причины обрушения

Падение цен началось 3 апреля, когда нефть отреагировала на введение новых торговых пошлин США. Потери ускорились до 7%, а Brent уже тогда просела ниже $70. Ситуацию подогрело решение ОПЕК+ ускорить отмену лимитов на добычу. С мая объемы на рынке вырастут на 411 тысяч баррелей ежедневно. россия и Саудовская Аравия, в частности, заявили о намерении утроить добычу сверх запланированного, что прибавило давления на цены.

Этот обвал стал самым низким скачком для Brent за последние 3,5 года, отражая влияние торговых войн и изменений в стратегии ключевых нефтедобывающих стран.