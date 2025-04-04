В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро прибавил 20 копеек в покупке и 48 копеек в продаже.
Курс валют на 4 апреля: евро в банках подорожал на 48 копеек
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках снизился на 3 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке прибавил 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,97−41,55 грн. Евро покупают за 45,20 грн, а продают за 46,15 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,05−41,15, евро — 45,36−45,70 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,24−41,27 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,59−45,61 грн/евро.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов до алюта всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Комментарии