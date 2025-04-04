Курс валют на 4 апреля: евро в банках подорожал на 48 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро прибавил 20 копеек в покупке и 48 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 3 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке прибавил 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,97−41,55 грн. Евро покупают за 45,20 грн, а продают за 46,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,05−41,15, евро — 45,36−45,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,24−41,27 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,59−45,61 грн/евро.

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