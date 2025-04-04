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4 апреля 2025, 10:45 Читати українською

FT раскритиковала тарифы Трампа: «Нелепые расчеты»

Журналисты Financial Times уверяют, что команда Трампа сочла «несправедливые пошлины», которые страны якобы налагают на США, опираясь не на реальные барьеры, а на простой торговый дисбаланс.

Журналисты Financial Times уверяют, что команда Трампа сочла «несправедливые пошлины», которые страны якобы налагают на США, опираясь не на реальные барьеры, а на простой торговый дисбаланс.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиШаткая логика Белого домаВ штабе президента утверждали, что новые глобальные пошлины — это возмездие за «несправедливые ограничения», которым мир душит американскую торговлю.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Шаткая логика Белого дома

В штабе президента утверждали, что новые глобальные пошлины — это возмездие за «несправедливые ограничения», которым мир душит американскую торговлю. Во время объявления Трамп размахивал таблицей с двумя колонками: одна показывала, сколько какая-то страна «берет» от США, а вторая — пониженную ставку, которую Штаты вроде бы милостиво применяют в ответ. Белый дом уверял, что эти цифры — плод работы торгового представителя США. Но экономист Пол Кругман раскритиковал эти объяснения, заявив, что у них нет никакой связи с реальными тарифами.

Как все «считали»

Журналисты FT взялись проверять первые 24 позиции из списка Трампа и пришли к выводу, что «несправедливые пошлины» — это чистой воды вымысел. Все сводится к примитивной математике: брали дефицит торговли США с определенной страной, делили его на объем импорта из нее, а полученный процент объявляли «пошлиной». К примеру, из Бангладеш Штаты купили товаров на 8,4 миллиарда долларов в 2024 году, а дефицит составил 6,2 миллиарда. Делим 6,2 на 8,4 — выходит 0,738. И вот Белый дом заявляет, что Бангладеш «навесил» на США 74% «пошлин», приплев сюда еще и «валютные махинации» и «торговые стены».

Заключение FT

«Мы можем подтвердить, что это соответствует цифрам для первых 24 стран, которые мы проверили вручную», — отметили в FT. Такой подход, по мнению издания, не только упрощает реальность абсурда, но и ставит под сомнение серьезность экономической стратегии Трампа, основанной на этих «бессмысленных расчетах».

Источник: Минфин
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