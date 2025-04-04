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4 апреля 2025, 9:23 Читати українською

В общий фонд госбюджета за март поступило более 320 миллиардов

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за март 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 320,8 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за март 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 320,8 млрд.
Фото: НБУ

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Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления были получены за счет:

  • 86,0 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 44,9 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 27,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 26,1 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 39,9 млрд грн, возмещено — 13,8 млрд грн);
  • 22,6 млрд грн — акцизного налога;
  • 4,3 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 3,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 109,6% (+14,1 млрд грн), Государственной таможенной службой — 100,5% (+0,3 млрд грн).

Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в марте этого года стали средства, полученные Украиной посредством международной помощи (грантов) в размере 97,8 млрд грн.

В целом, по итогам марта 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 389,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Данные с начала года

За январь-март 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 581,5 млрд. грн.

Среди платежей, контролируемых налоговыми и таможенными органами, основные поступления были получены за счет:

  • 118,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 99,5 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 85,2 млрд грн — налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 127,6 млрд, возмещено — 42,4 млрд грн;
  • 77,6 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 60,0 млрд грн — акцизный налог;
  • 12,5 млрд грн — ввозная и вывозная пошлина;
  • 8,2 млрд грн — рентная плата за пользование недрами.
  • При этом выполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 112,9% (+36 млрд грн), Государственной таможенной службой — 99,0% (-1,5 млрд грн).

В целом, по итогам января-марта 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 925,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 1 162,3 млрд. грн., в том числе общего фонда — 853,9 млрд. грн.

Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-марте 2025 года составили 148 млрд грн, из которых 51,2 млрд грн поступило в марте.

По оперативным данным фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-март 2025 составили 364,8 млрд грн, или 80,6% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 100,2 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 27,3 млрд. грн. ($450,0 млн. и 188,8 млн. евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 59,47 млрд грн.

Из внешних источников поступило 264,6 млрд грн (или около $6,3 млрд), в том числе за счет привлечения кредитов в рамках механизма ULCM — 248,0 млрд грн (или около $5,9 млрд).

  • 176,0 млрд грн (4,0 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках Исключительной макрофинансовой помощи (в рамках механизма ULCM);
  • 72,04 млрд грн (1,3 млрд СДР, что эквивалентно 2,5 млрд канадских долларов) поступления средств займа от Правительства Канады (в рамках механизма ULCM);
  • 16,5 млрд грн (300,5 млн СДР) поступления средств МВФ.

В январе-марте 2025 года платежи по погашению государственного долга составили 159,9 млрд грн (94,0% плана), а платежи по его обслуживанию — 58,5 млрд грн (68,7% плана).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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