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4 апреля 2025, 8:42 Читати українською

Испания отменила программу «золотых виз» для покупателей жилья от 500 тысяч евро

С 3 апреля 2025 г. Испания официально отменила программу «золотых виз», которая позволяла иностранцам получать вид на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость на сумму от 500 000 евро. Об этом сообщает Служба по вопросам жилищного строительства и городского развития Испании.

С 3 апреля 2025 г.
Фото: pixabay.com

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«Таким образом отменяются льготы, которые предусмотрены в сфере жилой недвижимости, а также для других видов инвестиций, прекращается выдача виз на проживание для инвесторов в Испании», — говорится в сообщении.

Министр жилищного строительства и градостроительства Испании Изабель Родригес заявила, что отмена этой программы должна положительно повлиять на рынок недвижимости, снизив давление на цены и расширив доступ к жилью для испанцев.

Таким образом, Испания присоединилась к группе европейских стран, таких как Ирландия и Португалия, которые уже отменили программы «золотых виз» после того, как Европейская комиссия издала соответствующие рекомендации.

В 2022 году Европейский Союз призвал страны-члены отменить схемы предоставления гражданства в обмен на инвестиции, отмечая риски, связанные с безопасностью и отмыванием средств.

Этот призыв стал ответом на обеспокоенность потенциальным злоупотреблением такими программами, которые могут позволить преступникам и коррупционерам получить доступ к европейскому гражданству и обойти проверки безопасности.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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