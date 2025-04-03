Грузия сократила безвиз для украинцев с трех до одного года

Согласно постановлению правительства Грузии, гражданам Украины, въехавшим в Грузию без визы, право пребывания в стране с 3-летнего срока сокращено до 1 года. Об этом сообщает Mtavari.

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Согласно постановлению гражданам Украины, которые въехали и находились в Грузии до 24 февраля 2025 года, право пребывания должно быть продлено до 24 февраля 2026 года.

«Граждане Украины имеют право на безвизовый въезд в Грузию и пребывание в стране в течение полного года. Гражданам Украины, которые въехали и находились в Грузии до 24 февраля 2025 года, право пребывания должно быть продлено до 24 февраля 2026 года», — говорится в документе.

Соответствующее изменение было внесено в постановление правительства № 255 от 5 июня 2015 года «Об утверждении перечня стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы».

Напомним

Сначала срок пребывания в Грузии ограничивался одним годом, позже после начала полномасштабной войны в Украине срок был увеличен до 2 лет, а затем до 3 лет.