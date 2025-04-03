Курс валют на вечер 3 апреля: доллар на межбанке подешевел, евро — резко подорожал

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 32 копейки в покупке и на 33 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 3 апреля Закрытие 3 апреля Изменения доллар 41,32/41,35 41,24/41,27 8/8 евро 45,41/45,42 45,73/45,75 32/33

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,65 грн. Евро покупают за 45,00 грн, а продают за 45,67 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,08−41,20, евро — 45,35−45,68 грн.

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