Fitch понизило рейтинг Китая до «A» с «A+»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Китая в иностранной валюте до «A» с «A+». Как говорится в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов — «стабильный».

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Причина снижения

Понижение рейтинга эксперты Fitch объясняют ожиданиями дальнейшего ухудшения госфинансов Китая и быстрого увеличения госдолга страны.

«Мы полагаем, что власти продолжат использовать бюджетные стимулы для поддержки экономического роста в условиях слабого внутреннего спроса, повышения торговых пошлин, а также дефляционного давления, — отмечается в пресс-релизе. — Этот фактор, одновременно со структурным ухудшением базы доходов, будет поддерживать высокий бюджетный дефицит КНР».

Согласно прогнозу Fitch, дефицит бюджета Китая увеличится с 6,5% ВВП в 2024 году до 8,4% ВВП в 2025 году, что существенно выше среднего значения в 2,7% ВВП для стран рейтинговой категории «A».

Эксперты агентства ожидают замедления темпов экономического роста КНР в этом году до 4,4% с 5% в 2024 году.

Долгосрочный рейтинг Китая в национальной валюте также понижен до «A» с «A+», краткосрочные рейтинги подтверждены на уровне «F1».