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3 апреля 2025, 17:48 Читати українською

Все больше украинских беженок в Польше не планируют возвращаться в Украину — исследование

За последние полгода увеличилось количество украинских беженок в Польше, не планирующих возвращаться в Украину. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными Лаборатории изучения войн и катастроф Педагогического университета имени Комиссии национального образования в Кракове, сообщает Rzeczpospolita.

За последние полгода увеличилось количество украинских беженок в Польше, не планирующих возвращаться в Украину.
Фото: freepik.com

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Все меньше украинок хочет вернуться в Украину. Каждая десятая украинка хочет получить польское гражданство.

Процент украинских женщин, желающих вернуться на родину после окончания войны, снизился до 31% (предыдущее исследование указывало на 42%). Столько процентов планирует остаться в Польше навсегда. А получить польское гражданство хотят 13% из них.

При каких условиях украинки вернулись бы домой

  • Окончательное окончание войны (61%),
  • отсутствие боевых действий и воздушных тревог/налетов (40%),
  • хорошо оплачиваемая работа в Украине (34%),
  • ликвидация коррупции (31%).

15% заявили, что причиной возвращения домой стала бы неприязнь поляков, для 12% — отсутствие дешевого жилья в Польше. Только 5% указали на истечение срока действия права на временное пребывание и 1% — на прекращение социальных выплат.

Портрет беженок из Украины.

Женщины-беженцы в Польше — это прежде всего представительницы среднего класса, подавляющее большинство из них работают, хотя почти три четверти из них работают ниже своей квалификации.

Главной проблемой в трудоустройстве является незнание польского языка (68%), непризнание украинских дипломов и низкооплачиваемые должности в Польше.

Украинские женщины-беженцы посещают свою семью в Украине чаще, чем это было в предыдущих исследованиях: 10% делают это постоянно, 33% — несколько раз после приезда в Польшу, 35% — ни разу не посетили Украину. Однажды ездили в Украину 22% опрошенных женщин.

Украинки тоже иначе чувствуют отношение польского общества. Оно изменилось с преобладающего положительного до нейтрального — 39%. Отрицательное отношение испытывают 18% украинских беженок.

Что с работой

Несколько больше опрошенных женщин-беженок, чем год назад, активно ищут работу. Из них 60% работают, 16% — безработные. Почему не работают: 8% ухаживают за ребенком, 11% из-за обучения, 5% получают пенсии.

Почти каждая третья украинка трудоустраивается по образованию. 31% активно ищут работу, 32% думают об этом, 36% не ищут работу.

Что ценят больше всего в Польше

Больше украинские беженцы ценят в Польше состояние безопасности (76%) и транспорт (76%). Удовлетворенность работой, здравоохранением, материальным положением семьи и заработком была ниже.

Растет процент женщин, испытывающих проблемы с психологическим состоянием, 39% обращались к психологу. Как советуют с такими проблемами? 60% пытаются решать проблемы сами.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
TAN72
TAN72
3 апреля 2025, 18:00
#
Рыба ищет где глубже, а человек…
+
+30
Zimbabwe
Zimbabwe
3 апреля 2025, 18:43
#
По конституции Украины женщины должны защищать родину на плане с мужчинами.Но Украина не соблюдает никакие законы.Вот граждане и не хотят возвращаться, и правильно делают
+
+45
Zimbabwe
Zimbabwe
3 апреля 2025, 18:46
#
По конституции Украины все граждане должны защищать Украину и женщины , а не по Европа путешествовать
+
0
Wless
Wless
3 апреля 2025, 20:34
#
Вперед, наслаждайтесь. И собак и кошек своих заберите, диковинных пород. Бродят тут.
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