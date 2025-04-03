Все больше украинских беженок в Польше не планируют возвращаться в Украину — исследование

За последние полгода увеличилось количество украинских беженок в Польше, не планирующих возвращаться в Украину. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными Лаборатории изучения войн и катастроф Педагогического университета имени Комиссии национального образования в Кракове, сообщает Rzeczpospolita.

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Все меньше украинок хочет вернуться в Украину. Каждая десятая украинка хочет получить польское гражданство.

Процент украинских женщин, желающих вернуться на родину после окончания войны, снизился до 31% (предыдущее исследование указывало на 42%). Столько процентов планирует остаться в Польше навсегда. А получить польское гражданство хотят 13% из них.

При каких условиях украинки вернулись бы домой

Окончательное окончание войны (61%),

отсутствие боевых действий и воздушных тревог/налетов (40%),

хорошо оплачиваемая работа в Украине (34%),

ликвидация коррупции (31%).

15% заявили, что причиной возвращения домой стала бы неприязнь поляков, для 12% — отсутствие дешевого жилья в Польше. Только 5% указали на истечение срока действия права на временное пребывание и 1% — на прекращение социальных выплат.

Портрет беженок из Украины.

Женщины-беженцы в Польше — это прежде всего представительницы среднего класса, подавляющее большинство из них работают, хотя почти три четверти из них работают ниже своей квалификации.

Главной проблемой в трудоустройстве является незнание польского языка (68%), непризнание украинских дипломов и низкооплачиваемые должности в Польше.

Украинские женщины-беженцы посещают свою семью в Украине чаще, чем это было в предыдущих исследованиях: 10% делают это постоянно, 33% — несколько раз после приезда в Польшу, 35% — ни разу не посетили Украину. Однажды ездили в Украину 22% опрошенных женщин.

Украинки тоже иначе чувствуют отношение польского общества. Оно изменилось с преобладающего положительного до нейтрального — 39%. Отрицательное отношение испытывают 18% украинских беженок.

Что с работой

Несколько больше опрошенных женщин-беженок, чем год назад, активно ищут работу. Из них 60% работают, 16% — безработные. Почему не работают: 8% ухаживают за ребенком, 11% из-за обучения, 5% получают пенсии.

Почти каждая третья украинка трудоустраивается по образованию. 31% активно ищут работу, 32% думают об этом, 36% не ищут работу.

Что ценят больше всего в Польше

Больше украинские беженцы ценят в Польше состояние безопасности (76%) и транспорт (76%). Удовлетворенность работой, здравоохранением, материальным положением семьи и заработком была ниже.

Растет процент женщин, испытывающих проблемы с психологическим состоянием, 39% обращались к психологу. Как советуют с такими проблемами? 60% пытаются решать проблемы сами.